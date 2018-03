Equilíbrio no primeiro teste da Stock Car No primeiro treino coletivo da Stock Car brasileira com os novos carros - os Astra substituem os Vectra, utilizados nos últimos anos, e itens como freios, rodas e pneus, entre outros, foram modificados -, nesta quarta-feira, no autódromo internacional de Curitiba, ocorreu um empate no melhor tempo: tanto Antonio Jorge Neto, da equipe Medley, como Thiago Camillo, da Vogel, cravaram 1m21s659, média de 163,294 km/h. Como fez sua marca primeiro (na 37ª da volta, enquanto Thiago Camillo obteve a sua na 44ª), Antonio Jorge Neto terminou o dia como o mais rápido. O terceiro melhor foi André Bragantini, companheiro de Thiago Camillo na Vogel, (1m21s724), seguido por Giuliano Losacco, da RC Competições (1m21s853). A temporada da Stock Car começa domingo, em Curitiba, e a organização do campeonato programou dois dias de testes - nesta quinta-feira haverá nova sessão - para que os pilotos possam conhecer melhor o equipamento. Até agora, 33 pilotos estão confirmados para a corrida de abertura da temporada, entre eles os estreantes Airton Daré e Vitor Meira, que até o ano passado corriam na Indy Racing League (IRL).