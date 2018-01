Equilíbrio no treino da F-Renault O grid da 7ª etapa do Campeonato Brasileiro da F-Renault vai ser definido na tarde deste sábado e a disputa pela pole position deve ser bastante acirrada. Pelo menos é o que se conclui após os treinos livres realizados sexta-feira, em Londrina. A diferença entre o piloto mais rápido, o paulista Allan Khodair (fez 1min17s010) e o 17º colocado, o paranaense Kaká Domingos (1min17s998), foi de menos de um segundo. "Os tempos estão tão próximos que é impossível descobrir onde estão essas diferenças??, disse Khodair, vice-líder do campeonato com 89 pontos. O líder, o paulista Lucas di Grassi (93 pontos), sofreu acidente e ficou apenas com o 20º tempo. A sessão desta sexta-feira aconteceu com tempo fechado, mas pista seca. Para a tomada oficial de sábado, a previsão é de chuva.