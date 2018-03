Equilíbrio nos treinos da F-Renault Uma disputa bastante acirrada, do primeiro ao último minuto. Essa é a perspectiva para o treino deste sábado que define o grid da segunda etapa da F-Renault brasileira, em Curitiba. A possibilidade de uma briga bem equilibrada ficou clara na sexta-feira, nos treinos livres, quando 22 dos 30 pilotos acabaram separados por menos de um segundo. E na sessão realizada à tarde, os quatro melhores ficaram no mesmo décimo. Com os tempos combinados, o melhor do dia foi o brasiliense Gustavo Foizer, da equipe S Racing, com os 1m19s193 (média de 168,515 km/h) que obteve na sessão da manhã, quando a temperatura estava mais amena. Os dois pilotos mais rápidos que vieram a seguir cravaram exatamente o mesmo tempo: 1m19s239. Como fez sua marca primeiro, o baiano Diego Freitas, da Avallone Motorsport, acabou ficando em segundo na classificação, com o catarinense Eduardo Azevedo, da M4T Motorsport, em terceiro. Gustavo Foizer disputa sua segunda temporada na F-Renault (em 2002 teve um ano apagado), trocou de equipe e considera que isso, aliado à experiência que adquiriu em seu primeiro ano, o ajudará a fazer um bom campeonato. "A equipe (comandada pelo experiente Augusto Césario, o Formigão) está bem empenhada e isso ajuda. Mas também conta a experiência. Estou mais confiante, concentrado??, disse. Neste sábado, ele espera ficar entre os seis primeiros do grid. As sessões de sexta foram marcadas por vários acidentes. Um deles, pela manhã, foi com o líder do campeonato, o paulista Allam Khodair (31 pontos e vencedor da etapa de São Paulo), por um motivo inusitado: um torcicolo. "Amanheci assim e, na pista, acabei sentindo um tranco e bati. Aí, travou de vez??, explicou à tarde o piloto, ainda com o pescoço duro. "Vou sair do autódromo e ir ao médico, fazer uma sessão de shiatsu, pois o torcicolo está preocupando mais do que o carro??, acrescentou Khodair, deixando a preocupação com os cerca de R$ 9 mil de prejuízo que a batida lhe custou em peças de reposição em segundo plano. Com isso, ele acabou com o 20º tempo do dia (1m19s923). Na sessão que define o grid, os pilotos serão divididos de dois grupos (de carros pares e ímpares). Cada grupo terá 30 minutos para fazer tempo. Com a temperatura baixa e todos usando pneus novos, a expectativa é de que o recorde da pista (André Prioste, em 2002, com 1m18s459) seja batido.