Equipamentos da Indy chegam à São Paulo nesta segunda

O clima da Fórmula Indy em São Paulo deve aumentar a partir desta segunda-feira (29), quando os dois aviões fretados que trarão cerca de 230 toneladas de equipamentos desembarcam no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O primeiro voo está marcado para chegar às 4h25 da manhã e o segundo às 11h30. Os primeiros comboios que trarão às maquinas para o Anhembi devem chegar à capital paulista a partir das 10h30. Há ainda outros equipamentos que chegarão por via marítima.

A expectativa dos organizadores é que o trabalho de montagem começa na terça-feira (30) e termine até sexta. No sábado, os carros já estarão com os motores roncando na pista montada no Sambódromo para os treinos livres e o classificatório. A corrida acontece no domingo (05).

Dos três representantes brasileiros na prova, Helio Castroneves, da Penske é a grande esperança da torcida. Líder da competição, ele é o primeiro corredor do Brasil que chega à São Paulo na primeira colocação, com 99 pontos. O segundo colocado é Takuma Sato, da AJ Foyt Enterprises, com 93.