Equipe brasileira já está pronta para o Rally Dakar

Com a equipe completa, a terça-feira será de vistorias técnicas e administrativas, que serão realizadas pela empresa organizadora do Rally Dakar. "Nossa verificação está agendada para às 16 horas do dia 29 de dezembro, ou seja, amanhã. Conseguimos que todos os nossos veículos sejam vistoriados juntos nesse dia", explicou Jean Azevedo.

O Rally Dakar acontecerá entre 1 e 17 de janeiro na América do Sul, com um percurso de cerca de 9 mil quilômetros na Argentina e Chile. A largada será realizada no primeiro dia de 2010, no Obelisco de Buenos Aires. Em seguida, os veículos seguem direto rumo à cidade de Cólon.