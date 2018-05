Equipe Campos garante presença na Fórmula 1 em 2010 Mesmo com o brasileiro Bruno Senna garantido como piloto, a equipe Campos ainda tem a sua presença na temporada 2010 da Fórmula 1 colocada em dúvida. No início da semana, o inglês Bernie Ecclestone, detentor dos direitos comerciais da categoria, disse não ter certeza de que todas as escuderias correrão na primeira etapa, em março, no Bahrein.