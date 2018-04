Equipe de Boesel vence Mil Milhas Campeão Mundial de Pilotos de Esporte-protótipos pela Jaguar, em 1987, Campeão Brasileiro de Stock Car, em 1980, e agora campeão das Mil Milhas. Raul Boesel, em parceria com Flávio Trindade e Régis Schuch, venceu hoje a 30ª edição da prova, disputada em Interlagos, com um Porsche 911 GT3, motor 3.6 com resposta de 420 cavalos de potência. Foi a sexta vitória da marca alemã na mais tradicional corrida do calendário brasileiro, a segunda seguida da equipe Stuttgart Porsche. "É divertido disputar uma prova como essa, em que profissionais e amadores se reúnem", falou Boesel. "Eu já corri e venci as 24 Horas de Daytona, onde também acontece de um apaixonado por automobilismo comprar um carro e colocá-lo na pista." Sua experiência em provas longas foi decisiva. "Levei alguns sustos, é verdade, mas não foi fácil manter a concentração." O problema para o time da Porsche é que o seu adversário mais próximo, a escuderia do apresentador de TV Otávio Mesquita, Letícia Ricci e Cláudio Ricci, com um protótipo AS Vectra GM, motor 2,0 litros (240 cavalos), cruzou em segundo 26 voltas atrás. O trio vencedor completou as 374 voltas da corrida em 11 horas, 50 minutos, 55 segundos e 130 milésimos, enquanto a equipe de mesquita fez 348 voltas. O pódio foi completado pelo time de Fernando Parara, Sérgio Clemente, Maurício Seraphin e Thiago Beilstrein, com um protótipo Aldee Spyderm com motor VW AP 2.0 (216 cavalos), com 342 voltas. Alguns dos principais times favoritos tiveram problemas. O de Alcides Diniz, Jemie Campbell Walter e Belmiro Junior, com o melhor carro das Mil Milhas, Lister Storm, com motor V-12 Jaguar, e mais de 600 cavalos, abandonou ainda com 11 voltas, depois de largar na pole position. A alegação, não compreendida por muita gente, foi que os pneus do carro ficaram retidos na alfândega. O segundo colocado no grid, a equipe de Nelsinho Piquet, com o protótipo Beach Park, com motor VW AP 2.0 turbo (290 cavalos) liderou a prova com a desistência de Diniz, mas durante a madrugada quebrou o câmbio. Outro favorito era o protótipo-BMW (290 cavalos) da escuderia Hollywood, onde estava o maior vencedor da corrida, Zeca Giaffone, e seu filho Felipe, piloto da IRL. Quebrou o motor. Confira os 5 primeiros colocados nas Mil Milhas: 1) Regis Schuch/Flávio Trindade/Raul Boesel (Stuttgart Porsche) ? 11h50m55s. 2) Otávio Mesquita/Cláudio Ricci/Letícia Zanete (AS Vectra) - 11h51m00 3) Parra/Tiago/Sergio Seraphim (Centauro Express Aldee 2.0) - 11h52m35s 4) Vanderlei Reck/Junior Reck (Power Trans ? Aldee Spyder 2.0) ? 11h52m43s 5) Nilo Caruso/ Alvaro Candido/Caludio Ferreira/Sá (Rocar) - 11h53m00.