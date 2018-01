Equipe de Da Matta vai correr com apenas um carro A escuderia RuSport, do brasileiro Cristiano da Matta, anunciou nesta terça-feira que irá competir com apenas um carro na próxima etapa da Champ Car, o GP de Denver, que acontece neste fim de semana. Da Matta está em recuperação em um hospital de Elkhart Lake desde a última quinta-feira, quando sofreu um acidente nos testes da escuderia. O piloto atropelou um cervo e sofreu traumatismo craniano. Segundo o último boletim divulgado pelo time, sua condição é de melhora lenta, mas constante. Para a corrida do fim de semana, a RuSport decidiu que não colocará ninguém no lugar do brasileiro, correndo apenas com Justin Wilson.