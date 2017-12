Equipe de Rubinho vence 500 Milhas A enorme satisfação demonstrada sempre e até os números da sua participação na prova mostram que, depois do GP Brasil de Fórmula 1, a competição que Rubens Barrichello mais tem prazer em vencer é as 500 Milhas de Kart da Granja Viana. Neste domingo, na oitava edição do evento, deu a equipe de Rubinho de novo, pela quinta vez. "Essa vitória foi maravilhosa, eu não esperava, tive problemas com os freios ainda na quinta ou sexta volta e caí de primeiro para 50.º", afirmou, exausto. "Não fechei os olhos o tempo todo." Rubinho, Tony Kanaan, Felipe Giaffone e o inglês Don Wheldon venceram, mas não imaginavam que teriam de utilizar de todos os seus recursos para superar o quarteto do segundo colocado, formado por Helio Castro Neves, Gil de Ferran, Rubem Carrapatoso e Osvaldo Negri, curiosamente com o segundo kart da mesma equipe. "Tivemos muita sorte pelo kart 73 (o de Helinho) ter enfrentado tráfego na balança", reconheceu Rubinho. "Não imaginei que seria contra eles que lutaríamos pela vitória." Mas parte do mérito do grupo de Helinho deve-se ao próprio Rubinho. "Eles estavam meio perdidos no acerto do kart e hoje (ontem) no treino livre os ajudei a encontrar o melhor ajuste." Na sessão de classificação, sexta-feira, eles não passaram da 54.ª colocação. E quase lhe custa caro. A pouco mais de uma hora para a bandeirada, as equipes de Rubinho e Helinho, próximos, se preparavam para o último pit stop. O que aconteceu a seguir foi decisivo para o resultado: "Encontramos, na saída de box, três karts parados no reabastecimento, perdemos tempo e o Tony Kanaan pôde abrir alguma vantagem de nós", contou Carrapatoso, junto de Rubinho o maior destaque individual da prova. Apesar de contente com a vitória, o piloto da Ferrari na Fórmula 1 confidenciou que a conquista da pole position, sexta-feira, lhe deu até maior alegria. "Fiz uma volta praticamente perfeita." Fez questão de dizer que todo seu empenho também para auxiliar o acerto do kart de Carrapatoso foi uma maneira de agradecer a equipe contratada para dar todo o suporte a eles, a Quake 2. "É do meu primo Luis Sérgio, que ganhou seu primeiro kart na mesma época que eu, mas não teve como seguir carreira, como fiz, por falta de investidores." Os vencedores da edição do ano passado, o time de Christian Fittipaldi, Mario Haberfeld e Charlie Fonseca ficaram em terceiro, enquanto Juan Pablo Montoya, da Petrobras, não concluiu a corrida. O colombiano entregou o kart para o irmão, Federico, em primeiro, mas ele bateu e entortou o eixo, causando depois o abandono. No outro kart, o excelente kartista Sérgio Jimenez liderou no início e um problema de motor o obrigou a perder muito tempo nos boxes. Felipe Massa teve, da mesma forma, dificuldade com o motor e não conseguiu mais da 25.º lugar.