Equipe de Rubinho vence no kart Os pilotos Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Mário Haberfeld, da equipe Tic-Tac, venceram neste domingo as 500 Milhas de Kart, disputada no kartódromo da Granja Viana, em Cotia, Grande São Paulo. Os pilotos venceram após completarem 707 voltas, com uma diferença de oito voltas em relação ao segundo colocado. Esta foi a terceira vitória de Barrichello e Kanaan nesta corrida, disputada anualmente há cinco anos. Nas outras duas vitórias, o piloto Christian Fittipaldi, da Fórmula Indy, integrou a equipe. "A chuva veio na hora certa. Tivemos um pequeno problema de motor, que não estava desenvolvendo bem, então a chuva igualou", comentou Rubinho. Segundo ele, os mecânicos da equipe fizeram um acerto do kart para chuva. "Com a chuva, o kart estava superior ao do resto do pessoal", completou. "Na hora em que começou a chover, foi muito legal, aí você vê que ainda sabe pilotar esse negócio", disse. "A chuva veio a calhar, o acerto pensando um pouquinho na chuva deu certo", concordou Tony Kanaan. Segundo ele, que estava pilotando o kart nas horas finais e recebeu a bandeirada da vitória, o seu kart apresentou problema no final das retas. "O motor até que arrancava bastante, mas não chegava muito bem no final da reta, então era difícil ultrapassar", contou. Tony lembrou, brincando, que a vitória nas 500 Milhas de Kart foi a única dos três pilotos da equipe Tic-Tac este ano. Barrichello disputa a F-1, Tony está na Fórmula Indy e Haberfeld disputou a Fórmula 3000. A equipe Red Bull, dos pilotos Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, Enrique Bernoldi e Miguel Draskoczy, ficou em 13º lugar. Os seis primeiros colocados nas 500 Milhas de Kart: 1. Tic-Tac ? Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Mário Haberfeld 2. Planac / MRD ? Victor de Campos Neto, Renato Russo, Antônio Urbano, Gui Rocha, Sérgio Pistili, Sérgio Tikhomirof, Paulo Rovell 3. Dirani Comp ? Danilo Dirani, Dennis Dirani, Airton Daré 4. Track & Field / Hollywood ? Felipe Giaffone, Flávio Andrade, Ricardo Rosset, Mauro Andrade 5. Marlia Racing ? Márcio Dias, Xandy Negrão, Guilherme Jacob, Marcos Gomes 6. Birel J.C. ? Luís Sousa, André Sousa, Rodrigo Sousa, Pedro Araújo.