Equipe Force India anunciará titulares ainda neste ano

A equipe Force India anunciará antes do final do ano o nome de seus pilotos titulares para o próximo Mundial de Fórmula 1. Com um cockpit já garantido para o alemão Adrian Sutil, a outra vaga está sendo disputada pelo espanhol Roldán Rodríguez, pelos italianos Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi e pelo austríaco Christian Klien. O indiano Vijay Mallya, co-proprietário da equipe conhecida até 2007 como Spyker, afirmou em uma entrevista que antes do final do ano a escuderia já terá anunciado quais serão seus dois pilotos. "Anunciaremos quais serão nossos pilotos no final de dezembro. Temos que pensar com cuidado sobre quem será o segundo piloto", declarou Mallya. "É uma decisão muito importante para mim e para a equipe. Avaliarei todos os fatores e, então, tomaremos uma decisão", concluiu.