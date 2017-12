Equipe Medley domina grid da Stock Car A equipe Medley é a ?dona? da primeira fila do grid de largada da sétima etapa do Brasileiro de Stock Car, neste domingo, no Autódromo Internacional de Curitiba. Guto Negrão garantiu neste sábado a pole, com 1min21s368 (média de 164,01 km/h), com Antônio Jorge Neto em segundo, a apenas 0s024. O outro piloto do time, Xandy Negrão sai em quarto, ao lado de Giuliano Losacco, o terceiro. A corrida em 32 voltas ou 50 minutos, começa às 13 horas e o SporTV anuncia transmissão. "O carro estava muito bom. Agora, é pensar na corrida. Nossos carros estão bem e, como largo do lado de um companheiro de equipe, fico bem mais tranqüilo. Meu objetivo é virar volta rápida atrás de volta rápida pra terminar a corrida na frente?, disse Guto, de 44 anos. Ingo Hoffmann, da Fillipaper Racing, que lidera o campeonato com 93 pontos, larga apenas em 22º. O segundo colocado (75), David Muffato, da Repsol-Boettger, voltando a competir após cumprir suspensão, é o sétimo.