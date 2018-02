Equipe simula acidente em Interlagos Um grupo de aproximadamente 500 pessoas vai participar neste sábado da simulação de atendimento médico para o 32º Grande Prêmio de Fórmula 1, que será realizado no dia 6 de abril, em Interlagos, São Paulo. Segundo o diretor médico da prova, Dino Altmann, além da equipe médica completa do Hospital São Luiz, responsável pelo atendimento, participarão da simulação os fiscais de pista, bandeirinhas e demais integrantes do circuito, como a equipe do Corpo de Bombeiros, motoristas de ambulâncias e dos veículos de intervenção rápida. O principal objetivo, segundo ele, ?é integrar as equipes e setores do GP a fim de treinar e aprimorar a atuação de cada profissional, para agilizar e assegurar atendimento médico eficiente, com a máxima excelência?. A equipe médica do São Luiz é a mesma que atuou nos dois últimos anos na Fórmula I . Para simular o acidente será utilizado um carro Fórmula Júnior. O teste vai acontecer das 9 às 12 horas.