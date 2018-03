Equipe Toro Rosso adia estréia de carro novo na Fórmula 1 A equipe de Fórmula 1 Toro Rosso adiou a estréia de seu novo carro para depois do Grande Prêmio da Turquia, que acontece no próximo fim de semana, devido à falta de peças de substituição. "Não tivemos tempo para produzir todas as peças que precisamos", disse um porta-voz da escuderia nesta segunda-feira. A equipe italiana planejava lançar o STR3 em Istambul, mas o piloto francês Sebastien Bourdais o bateu durante os testes em Barcelona, no dia 16 de abril. A estréia provável será em Mônaco, no dia 25 de maio. A Toro Rosso, que têm usado uma versão modificada do carro de 2007, disse que a introdução do STR3 em Istambul era uma ambição, e que o acidente de Bourdais havia apenas complicado o processo. (Reportagem de Alan Baldwin)