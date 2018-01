Equipes articulam substituição de Pizzonia Antonio Pizzonia garante não estar preocupado com a "especulação da mídia?? sobre sua possível saída da Jaguar. A equipe garante que continua dando todo suporte ao brasileiro. E a McLaren garante ter sido procurada pela Jaguar, que tenta a contratar seu piloto de testes Alexander Wurz. Em meio a tantas "garantias??, só uma coisa parece certa: Pizzonia corre mesmo risco de perder o emprego se não tiver bom desempenho no GP da Espanha, no dia 4 de maio. Outro sinal da situação desconfortável do brasileiro foi dado pelo australiano Mark Webber. Ele disse que gostaria de ter o irlandês Eddie Irvine como companheiro de equipe. Detalhe: Irvine foi despedido no passado pela Jaguar, por "falta de empenho??. Nesta segunda-feira, um porta-voz da McLaren confirmou que a Jaguar negocia a liberação de Wurz. "Fomos procurados e estamos discutindo esse assunto??, disse, acrescentando que o australiano tem um "contrato longo?? com o time de Ron Dennis. Isso poderia dificultar o acordo. Enquanto isso, David Pitchforth, diretor da Jaguar, tentava apagar o incêndio. "Ao contrário da onda de especulação da mídia, Antonio correrá neste fim de semana em Barcelona. Continuaremos a dar todo suporte para ele se desenvolver??, afirmou. Um jornal austríaco, porém, divulgou que o plano do time é contar com Wurz não na Espanha e sim a partir do GP da Áustria, em 18 de maio. Pizzonia tenta se proteger como pode. "Para mim, o importante é ignorar as especulações e dar o melhor da minha habilidade em Barcelona.?? Ele se diz ansioso para o GP por várias razões. Entre elas, o fato de que será a primeira vez que correrá numa pista onde já andou antes com um F1.