Equipes começam os trabalhos em Interlagos para o GP do Brasil

SÃO PAULO - Os pilotos ainda não apareceram em Interlagos, mas o ritmo das atividades no local para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é acelerado. As equipes já começam a receber os equipamentos e carros que chegaram ao Brasil pelo Aeroporto de Viracopos. Na pista, operários fazem os últimos retoques de pintura e jardinagem antes de dar espaço aos carros, que entrarão na pista a partir de sexta-feira, para os treinos livres.

Os paddocks ainda não estão prontos. A Ferrari ainda estava montando as instalações onde Felipe Massa e Fernando Alonso ficarão durante o fim de semana. Os carros da Red Bull, do já campeão Sebastian Vettel, já chegaram, assim como os da Force India e da Toro Rosso.