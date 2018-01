Equipes da F-1 fazem testes em Monza A partir desta terça-feira, no circuito de Monza, todas as dez equipes que disputaram o GP da Bélgica iniciam quatro dias de testes. Algumas visam apenas a próxima etapa do campeonato, o GP da Itália, lá mesmo, dia 15, mas outras, como a Williams, McLaren e BAR já vão testar componentes dos seus modelos 2003. A Minardi também terá um carro em Fiorano, para testar o russo Serguei Zlobin, de 32 anos. A Minardi assinou importante contrato de patrocínio com a Gasprom, companhia russa, e as duas procuram um piloto russo.