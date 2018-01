Equipes da F-1 treinam nesta terça-feira A partir desta terça-feira todas as equipes de Fórmula 1 iniciam intensa preparação para a segunda metado da temporada, que começa dia 29 em Nurburgring, Alemanha, com o GP da Europa. Elas se dividirão entre treinar em Silverstone, Inglaterra, como Ferrari e Wiliams, e Jerez de la Frontera, Espanha, a exemplo de McLaren e Toyota. O primeiro lugar assumido por Michael Schumacher entre os pilotos e a Ferrari entre as equipes, neste domingo em Montreal, não assustou como em outras épocas.