Equipes da F1 treinam em Barcelona Renault, Arrows, Jordan e Minardi começaram a treinar nesta segunda-feira no circuito de Montmeló, em Barcelona (Espanha), em mais uma etapa de preparação para a abertura da temporada 2002 da Fórmula 1, dia 3 de março, na Austrália. O mais rápido do primeiro dia foi o italiano Jarno Trulli, da Renault, que fez o tempo de 1m19s493. O brasileiro Enrique Bernoldi, da Arrows, ficou em segundo lugar, com 1m21s160. Os treinos em Barcelona vão até quarta-feira. Confira os tempos do dia: 1º Jarno Trulli (Renault) - 1m19s493 2º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m21s160 3º Takuma Sato (Jordan) - 1m21s595 4º Marcel Lassee (Jordan) - 1m22s615 5º Alex Yoong (Minardi) - 1m25s756