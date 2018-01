Equipes de F-1 terão mais verbas em 2008 Representantes das dez equipes da temporada 2003 de Fórmula 1 reunidos em Munique deram, nesta quinta-feira, um importante passo no sentido de realmente promover um Mundial próprio, desvinculado da Formula One Management (FOM), e da própria FIA, a partir de 2008, quando se encerra o Acordo da Concórdia. Os novos termos do conjunto de regras que gerenciará o evento atende muito mais os interesses das equipes que o atual Acordo da Concórdia. A divisão de dinheiro, por exemplo, será bem distinta. O repasse para os times será bem maior.