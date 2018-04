Equipes escondem o jogo em Barcelona

BARCELONA - Só faltou as equipes pregarem tábuas na frente dos boxes nesta quarta-feira para que ninguém visse o trabalho de montagem dos carros, equipados agora com os novos e importantes componentes. Tradicionalmente o GP da Espanha, quinto do calendário e o primeiro na Europa, representa o início de uma nova fase do campeonato diante das profundas mudanças que os times promovem em seus carros.

Até agora foram disputadas quatro etapas e houve três vencedores: Kimi Raikkonen (Lotus) na Austrália, Sebastian Vettel (Red Bull) na Malásia e no Bahrein, e Fernando Alonso (Ferrari) na China. Mas potencialmente McLaren e Mercedes também podem ganhar corridas. “Não há dúvida de que uma parada do campeonato como essa (três semanas) ajuda nossa escuderia a se aproximar dos mais rápidos”, disse Jenson Button, da McLaren.

Niki Lauda, sócio e diretor da Mercedes, afirmou ao Estado: “Nosso carro será bem diferente. Esperamos que com isso a diferença que nos separa dos melhores em condição de corrida seja eliminada ou pelo menos reduzida.” A Mercedes fez pole position este ano, com Lewis Hamilton em Xangai, mas perde desempenho ao longo dos 300 quilômetros da prova.

Os pilotos que entendem poder lutar pelo título, como Raikkonen, Hamilton e Alonso, sabem que a hora para impedir o tricampeão Vettel de disparar na liderança é agora. O piloto alemão soma 77 pontos diante de 67 de Raikkonen, 50 de Hamilton e 47 de Alonso.

“Não podemos deixar Sebastian abrir grande vantagem”, diz Raikkonen.

Além de os carros serem muitos diferentes dos usados na prova anterior, há um fator novo na temporada: a Pirelli modificou seu pneu duro. “Nós o fizemos um pouco mais duro, semelhante ao do ano passado”, explicou o diretor Paul Hembery. “O desgaste será menor, vai oferecer maior aderência numa faixa mais ampla de temperatura e a diferença de performance para os médios, nosso outro pneu em Barcelona, aumentou.”

A Ferrari introduziu no modelo F132 substanciais alterações. “Nunca me apresentei com a Ferrari no Circuito da Catalunha com um carro tão competitivo”, afirma Alonso. O que o espanhol não expressou foi sua preocupação, bem como de Massa, com relação aos novos pneus duros da Pirelli. Em geral, a Ferrari perde mais desempenho com os pneus mais duros do que os concorrentes.

O projeto da Lotus de manter Raikkonen como seu piloto em 2014 sofreu um duro golpe nesta quarta-feira: o diretor técnico James Allison deixou a equipe. Em entrevista ao Estado na Malásia, Eric Boullier, diretor da Lotus, adiantou saber que o competente engenheiro estava de saída. “Vamos promover outro técnico da casa, como fizemos com sucesso com todos que saíram quando a Renault se retirou.”

Boullieu escolheu um técnico que estava na Lotus desde quando a equipe se chamava Benetton, em 2000: Nick Chester. Allison provavelmente irá para a McLaren na vaga de Paddy Lowe, contratado pela Mercedes. Raikkonen tem boas chances de se transferir para a Red Bull na vaga de Mark Webber, que provavelmente não terá o contrato renovado no fim da temporada.

O primeiro treino livre no Circuito da Catalunha começa nesta sexta-feira às 5 horas, horário de Brasília. A meteorologia prevê tempo nublado, mas sol e calor na definição do grid e na corrida.