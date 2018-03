Equipes fazem acertos para as 500 Milhas O desafio das principais equipes da Indy Racing League nesta semana é encontrar o melhor acerto do carro para as diversas situações de corrida que os pilotos enfrentarão dia 25, durante as 500 Milhas de Indianápolis. Os treinos livres vão até domingo, dia do ?Bump Day?. ?Estamos fazendo pequenos acertos, mas ainda estou sentindo o carro na pista?, disse nesta quinta-feira o brasileiro Tony Kanaan, que corre com um Dallara/Honda da equipe Andretti Green Racing, antes de entrar na pista. Ele largará na primeira fila, com o segundo melhor tempo. O pole position da corrida, Hélio Castro Neves, com Dallara/Toyota da Penske, considera que a equipe já avançou nos testes com o tanque cheio, tanque vazio e diversos jogos de pneus. ?Como a prova é longa, as condições mudam muito. Se você tiver todas as informações, fica mais fácil administrar a estratégia de paradas?, explicou o brasileiro. Enquanto Kanaan e Helinho utilizam os treinos para acertar o carro para a largada, Airton Daré, que não participou de nenhuma prova neste ano, corre atrás do tempo perdido e tentará classificar-se para as 500 Milhas no ?Bump Day?. O grid de largada tem 33 carros. Depois da tomada oficial de domingo passado, as 24 primeiras posições já estão definidas. Restam nove vagas, que serão preenchidas neste domingo, no treino conhecido como ?Bump Day?. Na semana que vem, a pista só estará aberta na quinta-feira, para o Carburation Day, uma espécie de warm up, treino de aquecimento para a prova. ?Infelizmente, não terei tempo para acertar o carro para a largada. Mas garantindo a classificação, já estarei satisfeito?, disse Daré.