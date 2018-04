Equipes já treinam em Jerez nesta 3ª A Fórmula 1 não pára. Já a partir desta terça-feira várias equipes treinarão em Jerez de la Frontera, na Espanha. Os pilotos reclamam dos riscos de estar em Xangai num dia e dois dias depois na Europa, com uma diferença de seis horas de fuso horário. E, pior, na segunda-feira seguinte retornar para o Oriente, para de novo enfrentar as seis horas de diferença no horário do Japão. A principal atração dos testes de Jerez será o uso, pela primeira vez, dos pneus que deverão equipar os carros em 2005. Michael Schumacher se encarregará pela Bridgestone. Serão muito duros, para suportar a sessão de classificação e os 305 quilômetros da corrida. Os pit stops, ano que vem, serão só para reabastecimento de combustível.