Equipes "lotam" arquibancadas da F-1 Parte dos 267 mil espectadores que compareceram ao autódromo inglês de Silverstone no fim de semana era composta por integrantes das equipes inglesas na Fórmula 1. Faz parte da tradição dessas organizações até mesmo comprar ingressos para os integrantes que ficam na fábrica e não viajam com o time para as provas do calendário. Esses funcionários podem também levar seus familiares mais diretos. Frank Williams, da Williams, Ron Dennis, McLaren, Eddie Jordan, Jordan, Tom Walkinshaw, Arrows, confirmaram que distribuíram entradas a seus empregados. A McLaren e a Williams têm cerca de 480 funcionários cada uma, dos quais em torno de 60 correspondem aos que trabalham na pista.