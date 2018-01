Equipes preparam proposta para a FIA Representantes de 9 das 10 equipes da Fórmula 1 - a exceção é a Ferrari - irão enviar nesta segunda-feira ao presidente da FIA, Max Mosley, sua proposta para os regulamentos técnico e esportivo do campeonato de 2008. Será a primeira temporada depois do fim do atual Acordo da Concórdia, conjunto de regras que rege as relações das escuderias com a FIA e a FOM, organização responsável pelo faturamento da competição. É provável que vários recursos eletrônicos sejam mesmo proibidos.