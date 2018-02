Equipes preparam transformação na F-1 O GP dos Estados Unidos, neste domingo, encerra a primeira metade do campeonato. É a nona etapa da temporada recorde de 18 provas. E já a partir da próxima, o GP da França, dia 4 de julho, começará uma importante transformação no equipamento de alguns dos principais times da competição: McLaren, Williams e Toyota lançarão carros novos. Ninguém na Fórmula 1, tampouco nessas próprias equipes, acredita que passarão, de uma hora para a outra, a enfrentar e vencer Michael Schumacher e a Ferrari, mas nem a escuderia italiana questiona, também, que estarão mais perto na segunda metade do Mundial. O investimento da McLaren-Mercedes não difere do gasto pela Ferrari, algo como US$ 350 milhões por ano. A organização anglo-germânica, no entanto, está em sexto entre os construtores com 12 pontos, diante de impressionantes 124 da Ferrari, a líder. Tem, portanto, 10% do conquistado pelo concorrente. A Williams-BMW está um pouco melhor na classificação, quarta, com 36, mas também tem de dar contas a seus investidores, que não põem menos dinheiro no projeto, do porquê está tão atrás em performance. Outra gigante da Fórmula 1 é a Toyota, cujo orçamento pode até exceder os acima, a fim de torná-la grande, capaz de lutar pelos primeiros lugares, como faz com a produção de automóveis no mercado, em geral, onde atua. As três escuderias, McLaren, Williams e Toyota, vão apresentar seu contra-ataque ao domínio da Ferrari. Na corrida de Magny-Cours, dia 4, Kimi Raikkonen e David Coulthard terão a disposição a McLaren MP4/19B. "Estou otimista. O teste que fizemos em Silverstone mostrou que os graves problemas de perda de aderência na traseira, nas freadas, comum no modelo atual, não mais se manifesta", disse o finlandês. Coulthard viu evolução, como Kimi, no chassi, mas o preocupa o fato de, basicamente, ser o mesmo motor Mercedes. Com a regra de um único motor por fim de semana a marca alemã se perdeu no seu V-10. Foram muitas as quebras até agora. No GP seguinte ao da França, dia 11 em Silverstone, Inglaterra, será a vez da Williams colocar na pista uma nova versão do FW26. Frank Williams está sob pressão tão grande da BMW, sua parceira, que vendeu um dos seus aviões particulares para financiar a conclusão do novo túnel de vento do time, em Grove, já em operação. As mudanças que Antonia Terzi, ex-Ferrari está estudando para o FW26 foram desenvolvidas nas novas instalações. "Não testamos ainda. Não dá para saber. Mas ano passado, estreamos um carro quase novo na Áustria e meu campeonato mudou completamente", diz Juan Pablo Montoya. Lutou pelo título, embora a vantagem técnica da Ferrari não fosse tão grande como hoje. Da Matta - Mais uma prova, agora na Alemanha, dia 25, e é a vez de a Toyota disponibilizar para o brasileiro Cristiano da Matta e o francês Olivier Panis seu novo modelo de Fórmula 1. Será o primeiro trabalho do inglês Mike Gascoyne, contratado a peso de ouro. Era o diretor-técnico da Renault. "O maior problema do carro atual é de aerodinâmica e esta é a minha área", falou Gascoyne. "Os dados em túnel de vento que temos indicam que avançaremos bastante, mas não será algo como um segundo por volta, o quanto precisamos hoje", analisa Cristiano. Além de McLaren, Williams e Toyota, todas as demais equipes terão nas próximas provas importantes alterações em seus projetos originais, mas que não constituem, como no caso da três um carro novo. Sabem que é agora que tem de tentar diminuir a diferença para a Ferrari para depois, partindo dessa base, conceber os modelos de 2005.