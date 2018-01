Equipes pressionam FIA por mudanças Nove das dez equipes que disputam a Fórmula 1, 9 - a exceção é a Ferrari - enviaram nesta segunda-feira ao presidente da FIA, Max Mosley, uma proposta de como dever ser a competição, dos ponto de vista técnico e esportivo, a partir de 2008, o primeiro ano depois do fim do atual Acordo da Concórdia, conjunto de regras que rege as relações das escuderias com a FIA e a FOM, de Bernie Ecclestone, o promotor do evento. O texto diz claramente: "Considerando-se que nossa aliança representa 90% do grid, além da opinião de proprietários dos circuitos, responsáveis por patrocínios e até os fãs da Fórmula 1, as equipes e as montadoras confiam que a FIA irá analisar tudo com extrema atenção." A maior parte dessas equipes pertence à Grand Prix Manufactures Association (GPMA), sucessora da Grand Prix World Championship (GPWC), empresa criada para defender os interesses das montadoras de automóveis que investem na Fórmula 1. A GPMA propôs uma reunião com Mosley para discutir a questão. Mas já adiantaram: "Cortaremos os custos onde for possível para o bem do esporte, lembrando, no entanto, a importância da introdução de novas tecnologias." Mosley deseja uma volta ao passado, ou seja, câmbio manual, fim do controle de tração, uso de uma central eletrônica e um sistema de freios comum a todos, dentre outras importantes mudanças no que se faz hoje.