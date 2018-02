Equipes priorizam testes na Europa Já a partir desta segunda-feira, muitos dos pilotos que neste domingo disputaram o GP da Malásia iniciam quatro dias de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha. A Ferrari, grande perdedora das duas primeiras etapas do Mundial, confirmou que trabalhará com seus quatro pilotos, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Felipe Massa e Luca Badoer. E todos também irão pilotar, ao menos um dia, a nova Ferrari F2003-GA, que agora mais do que nunca a equipe deseja estrear. Confirmaram presença em Barcelona, além da Ferrari, a McLaren, a Williams, a Toyota e a BAR.