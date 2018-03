Equipes se recusam a encontrar com Mosley para discutir regras

As equipes da Fórmula 1, que discutem as mudanças das regras da categoria a partir de 2013, recusaram uma reunião com o inglês Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O encontro deveria ter sido realizada ontem no escritório da FIA no circuito de Monte Carlo. Porém, os representantes de BMW, Ferrari, Honda, Toyota, Mercedes e Renault, que fornecem motores às equipes da F-1, entregaram uma carta ao delegado técnico, Charlie Whiting, alegando que precisavam de tempo. O texto do documento não fez nenhuma menção ao escândalo sexual ao qual Mosley está ligado. O presidente da FIA deverá comparecer ao Conselho Mundial do organismo em 3 de junho, e será avaliado se esta atitude prejudica ou não seus interesses.