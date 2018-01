Equipes simulam corrida com chuva A possibilidade elevada de a próxima etapa do Mundial, o GP da Grã-Bretanha, dia 15, ser disputado sob chuva, levou os técnicos da Bridgestone e da Michelin a programar para hoje treinos com pistas molhadas artificialmente. Michael Schumacher, da Ferrari, time que compete com Bridgestone, trabalhou em Fiorano, e os pilotos de testes da Williams e da Benetton, escuderias da Michelin, em Barcelona. Há um consenso na Fórmula 1 de que como já no seu primeiro ano na categoria, depois de 16 anos ausente, a Michelin ganhou duas corridas, existem boas chances de, a curto prazo, seus produtos tornarem-se mais eficientes que os da concorrente, a Bridgestone. "Quem tem a falar sobre pneus é meu irmão. Os meus degradaram-se logo", afimou Michael Schumacher, em seguida a perder para Ralf Schumacher, da Williams, a luta pela vitória no GP do Canadá. Mas os próprios pilotos que correm com Michelin sabem que se a corrida for no molhado estão fora da disputa pelo primeiro lugar. No GP da Europa, em Nurburgring, Ralf foi explícito: "Se chover, não contem comigo entre os primeiros", disse, referindo-se aos pneus Michelin. Foi para tentar melhorar seu pneu para piso molhado que a Michelin programou, hoje, treinos com a Williams e a Benetton no Circuito da Catalunha. Marc Gene, Williams, completou 85 voltas e o australiano Mark Webber, Benetton, outras 90. O GP naquela pista tem 65 voltas. Pela manhã a simulação foi de chuva torrencial e à tarde os dois testaram pneus intermediários, situações bem possíveis de serem repetidas na prova de Silverstone, dia 15. "Acredito que as melhorias poderão ser percebidas já na prova da Inglaterra", disse Gene. Schumacher permaneceu em Fiorano até as 20h30, verificando o comportamento dos pneus Bridgestone para chuva leve.