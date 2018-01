Equipes treinam nesta terça para a abertura da Stock Car As equipes que vão disputar a temporada 2006 da Stock Car entram nesta terça-feira na pista de Interlagos para os primeiros treinos do ano. O circuito da capital será o local da etapa de abertura da temporada, no próximo domingo. Para esse ano, categoria terá novidades no formato dos treinos de classificação. Houve mudança também nos carros, além da inclusão da telemetria.