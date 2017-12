Equipes trocam os pilotos em Cotia Uma hora e 40 minutos depois do início das 500 Milhas de Kart, no kartódromo Granja Viana, os pilotos começaram a fazer a troca entre os companheiros de equipe e o reabastecimento. Com isso, assumiu a ponta a equipe Texaco, dos pilotos Chico Serra, Daniel Serra e Rafael Daniel. A troca de pilotos é obrigatória. Pelo regulamento, cada piloto pode ficar até quatro horas, mas a maioria das equipes optou por nesta primeira parada para reabastecimento também mudar o piloto. O piloto Felipe Giaffone, da equipe Track & Field Hollywood, assumiu a ponta logo depois da largada e só perdeu a posição quando foi para o box. Ele foi substituído por Ricardo Rosset. Poucas voltas depois da substituição, a equipe passou a ocupar a nona posição. Já Rubens Barrichello, da equipe Tic-Tac, passou o kart para o piloto Tony Kanaan. O piloto da F-1 estava em terceiro lugar quando foi para os boxes. A equipe voltou em sexto.