Escuderias buscam ´diferencial´ na Europa Três corridas na Ásia e no Oriente Médio, com três vencedores diferentes e três pilotos empatados na liderança do campeonato, foram o ingrediente ideal para esquentar a temporada da Fórmula 1 antes das corridas na Europa. A volta para casa da categoria, com a primeira corrida em solo europeu marcada para 13 de maio, na Espanha, promete uma disputa bastante acirrada, com o bicampeão Fernando Alonso e seu companheiro de McLaren, Lewis Hamilton, empatados com Kimi Raikkonen, da Ferrari - todos com 22 pontos. O brasileiro Felipe Massa, vencedor no GP do Bahrein, está em quarto, com 17 pontos. As próximas semanas serão marcadas por muito trabalho das equipes, que apostam em novos testes e desenvolvimentos para melhorar o rendimento dos carros. "Para todas as equipes, você pode imaginar que desta corrida para a próxima é quando você consegue o maior crescimento durante toda a temporada", disse o diretor da McLaren, Martin Whitmarsh. "O carro ainda é novo e está muito no princípio do ciclo de desenvolvimento. Teremos uma pausa de quatro semanas e a oportunidade de testar em Barcelona. Todos que estão fazendo seus trabalhos irão melhorar seus carros entre agora e lá." A McLaren lidera o Mundial de construtores com cinco pontos de vantagem para a Ferrari, e ambas ainda podem evoluir bastante até a próxima corrida no circuito da Catalunha. A Ferrari, que também venceu na Austrália com Raikkonen, tem mudanças planejadas na aerodinâmica, entre outras melhorias. A McLaren terá trabalho pela frente com o sistema de freios, após o quinto lugar de Alonso no Bahrein. A equipe vinha de uma dobradinha no fim de semana anterior, na Malásia. "Uma das corridas que estou esperando é a Espanha, porque lá vamos saber como o nosso trabalho de desenvolvimento está funcionando e como cada equipe está tentando superar as outras", disse o chefe da McLaren, Ron Dennis. "No período entre Austrália e Malásia, nós definitivamente melhoramos a performance do nosso carro. Mesmo no Bahrein, nós trouxemos algumas coisas que tiveram impacto positivo", completou Ron Dennis.