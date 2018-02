Escuderias da Fórmula 1 realizarão desfile em Abu Dabi As principais escuderias da Fórmula 1 realizarão no próximo sábado um desfile pelas ruas de Abu Dabi, que é o mais rico de todos os sete emirados que constituem os Emirados Árabes Unidos. Segundo a imprensa local, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pretende utilizar o evento para oficializar a inclusão da região no calendário da categoria (a partir de 2009). De todos os pilotos, o mais esperado é o bicampeão Fernando Alonso, que neste ano correrá pela McLaren. O finlandês Kimi Raikkonen e o brasileiro Felipe Massa, ambos da Ferrari, também participarão. O desfile ocorrerá num circuito improvisado em ruas próximas ao mar. Além de McLaren e Ferrari, mais seis escuderias enviarão representantes: Renault (Nelsinho Piquet), Honda (Rubens Barrichello), Toyota (Ralf Schumacher), Toro Rosso (Scott Speed), Spyker (Christijan Albers) e Red Bull (Michael Ammermuler). No Oriente Médio, já se realiza um Grande Prêmio, no Bahrein, que nesta temporada acontecerá no mês de abril.