Espanha faz festa para receber Alonso O mais jovem campeão do mundo de todos os tempos, Fernando Alonso, da Renault, regressará a seu país, a Espanha, para delírio de seus milhões de fãs. Hoje ele é o maior ídolo esportivo da nação, fenômeno de popularidade. Bem mais, por exemplo, que Rafael Nadal, excepcional tenista de apenas 19 anos. Há uma profunda empatia entre boa parte dos espanhóis e Alonso, pela identificação com toda sua luta para ser piloto, mostrar seu talento, vindo de uma família pobre. O tratamento programado para receber Alonso será digno apenas das grandes autoridades. Sexta-feira, data da chegada do campeão, receberá do próprio rei Juan Carlos o título de Príncipe de Asturias, a mais alta condecoração do país. Sábado, pela manhã, o piloto terá contato direto com o público. Ingressos estão sendo comercializados para um ?Bate-papo com Alonso? no Auditório Príncipe Felipe de Oviedo. Depois, saudará a multidão que deve se formar na praça Escandalera. Foi montada uma exposição contando a história do piloto de 24 anos, já aberta ao público em Oviedo, sua cidade natal. Sexta-feira a exposição irá para Gijón, também na região de Astúrias. As relações de Alonso com a imprensa espanhola não são boas. Por conta do que o piloto da Renault define como ?invasão de privacidade?, disse em alto e bom som em plena corrida de Barcelona: ?A imprensa espanhola é de má qualidade.? Enquanto a Espanha prepara uma festa para Alonso, o diretor geral da Renault, Flavio Briatore, confessou: ?Quando vim para cá, em 2001, disse que seríamos campeões em 2005. Se não tivesse sido, eu me aposentaria em dezembro.? Ferrari - Enquanto as demais equipes deram férias à maioria de seus integrantes, a Ferrari já programou o próximo teste, dia 26 no circuito de Vallelunga. A expectativa é de que Felipe Massa inicie nesses treinos seu trabalho na Ferrari. Jean Todt, diretor geral da equipe, afirmou sobre o momento: ?Às vezes, quando se está mal, é bom enfiar o nariz na merda para compreender o quanto ela fede e como você reage à situação.?