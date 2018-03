Espanha se prepara para receber Alonso A Espanha está em festa, na expectativa para receber a 5ª etapa do Mundial de Fórmula 1, domingo, no circuito de Montmeló, em Barcelona. O clima de euforia no país é fruto da boa fase do piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, que lidera o campeonato com 3 vitórias nas 4 primeiras provas. As 115 mil entradas para a corrida de domingo já estão esgotadas há algum tempo. Mas ainda é possível comprar de cambistas, que pedem até 1 mil euros por um ingresso que custaria oficialmente cerca de 100 euros. País tradicional na motovelocidade, a Espanha experimenta agora a paixão pelo automobilismo, graças ao sucesso de Alonso, o primeiro espanhol a chegar tão longe na Fórmula 1. ?Barcelona será provavelmente a corrida mais importante que já disputei?, admitiu o piloto da Renault. A imprensa espanhola mostrou bem o clima vivido esta semana no país. ?Montmeló, o lugar onde todos queríamos estar?, diz a edição desta segunda-feira do jornal esportivo Marca. E Alonso parece estar pronto para corresponder a tamanha expectativa do torcedor. ?Estamos confiantes, porque Montmeló sempre foi um circuito favorável para nossa equipe?, revelou o piloto da Renault.