Espanhóis dominam o primeiro dia de treinos na MotoGP Em casa, os pilotos espanhóis dominaram o primeiro dia de treinos, com duas sessões livres, para o GP da Espanha de MotoGP, nesta sexta-feira, no Circuito de Jerez de la Frontera. Os três primeiros colocados foram locais, com vantagem para Carlos Checa, que fez o melhor tempo. Além de Checa, que fez a melhor volta em 1m40s851, a Espanha ainda teve Dani Pedrosa (1min40s906) e Toni Elias (1min40s972) em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Os três também usam motos da Honda. Vencedor da primeira prova da temporada, no Catar, o australiano Casey Stoner foi o 4.º colocado nos treinos desta sexta-feira ao fazer a sua melhor volta com a marca de 1min41s171. E o brasileiro Alexandre Barros terminou na 10.ª posição (1min41s362). Dono de cinco títulos mundiais na principal categoria da motovelocidade, o italiano Valentino Rossi conseguiu o 6.º tempo (1m41s198), enquanto isso, o norte-americano Nicky Hayden, que é o atual campeão da MotoGP, foi o 14.º colocado (1min41s536). Neste sábado, acontece o treino de classificação, para a definição do grid de largada. E no domingo, será disputado o GP da Espanha, segunda etapa do Mundial de MotoGP. Confira os melhores tempos do dia: 1.º - Carlos Checa (ESP/Honda LCR) - 1m40s851 2.º - Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda Team) - 1m40s906 3.º - Toni Elias (ESP/Honda Gresini) - 1m40s972 4.º - Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro Team) - 1m41s171 5.º - Kenny Roberts (EUA/Team Roberts) - 1m41s182 6.º - Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha Team) - 1m41s198 7.º - John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki MotoGP) - 1m41s245 8.º - Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki MotoGP) - 1m41s305 9.º - Colin Edwards (EUA/Fiat Yamaha Team) - 1m41s339 10.º - Alexandre Barros (BRA/Pramac d´Antin) - 1m41s362