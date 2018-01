Espanhóis investem no automobilismo Os espanhóis decidiram investir pesado no automobilismo. E a mais nova categoria de monopostos da Europa, a Super Nissan (ou Dallara Nissan V6), patrocinada pela Telefônica, chega ao Brasil em dezembro, com a última prova do calendário. A Fórmula Nissan, criada na Espanha, já revelou dois pilotos para a Fórmula 1: Marc Gene, piloto de testes da Williams, e Fernando Alonso, piloto de testes da Renault. E estabeleceu novo recorde de prêmios no automobilismo europeu. Leia mais no Jornal da Tarde