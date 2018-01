Espanhol Bautista conquista o título das 125 cc na Austrália O espanhol Alvaro Bautista, da equipe Aprilia conquistou, na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o título do Mundial de 125 cc ao vencer o GP da Austrália, disputado no circuito de Phillip Island. O corredor da Aprilia não deu oportunidades a ninguém, ao abrir uma vantagem de cinco segundos na frente da corrida, cujo número de voltas foi reduzido de 23 para 15 depois de uma série de acidentes logo na primeira volta, obrigando a iniciar a prova. Bautista, de apenas de 21 anos, chegou com 3,242 segundos de vantagem na frente do finlandês Mika Kallio (KTM), segundo, e do italiano Mattia Pasini (Aprilia), terceiro. Essa é sétima vitória de Bautista das 13 provas da temporada. O espanhol realizou as 15 voltas do circuito em 24min30s115, e obteve 280 pontos, 79 a mais que Kallio. "Estou contentíssimo, afinal conseguimos o título em uma temporada quase perfeita. Quero agradecer a equipe por seu esplêndido trabalho", disse Bautista.