Espanhol coloca Williams na frente em testes da Fórmula 1

Divulgação/Force India

Paul Di Resta acelera o Force India modelo 2009 na sessão de testes para novatos, na Espanha

FÓRMULA 1 - TESTES - 1/12/2009 1.º - Andy Soucek (ESP/Williams), 1min19s158 2.º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min19s369 3.º - Gary Paffett (ING/McLaren), 1min19s426 4.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min19s534 5.º - Jules Bianchi (FRA/Ferrari), 1min19s626 6.º - Mike Conway (ING/Brawn), 1min19s920 7.º - Alexander Rossi (EUA/BMW), 1min20s227 8.º - Marcus Ericsson (SUE/Brawn), 1min20s333 9.º - Bertrand Baguette (BEL/Renault), 1min20s511 10.º - John Hildebrand Jr. (EUA/Force India), 1min20s537 11.º - Oliver Turvey (ING/McLaren), 1min20s856 12.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min21s325

JEREZ DE LA FRONTERA - O espanhol Andy Soucek , campeão da F-2, foi o mais rápido do primeiro dia de testes da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera. Pilotando pela Williams , ele aproveitou-se do conhecimento que tem da pista para liderar a sessão, dedicada a pilotos sem experiência no Mundial.

Soucek, de 24 anos, fez sua melhor volta em 1min19s158. Ele superou por 0s201 o escocês Paul di Resta, da Force India. O inglês Gary Paffett, com a McLaren, ficou em terceiro lugar, com 1min19s426 - aos 28 anos, ele foi o piloto mais velho a participar da sessão.

A única Ferrari na pista foi conduzida pelo francês Jules Bianchi, campeão da F-3 Europeia. O jovem de 20 anos ficou em quinto lugar, com 1min19s534. O australiano Daniel Ricciardo, campeão da F-3 Inglesa, foi o quarto, com a Red Bull.

Os testes continuarão até quinta-feira, e devem contar já na terça com a participação do brasileiro Lucas di Grassi. Piloto de testes da Renault nas últimas temporadas, ele tem esperanças de conseguir uma vaga no Mundial do próximo ano.