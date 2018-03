Espanhol faz melhor tempo na Indy O espanhol Oriol Servia, da equipe Sigma, foi o mais rápido entre os 12 pilotos do primeiro grupo no treino livre da manhã desde sábado para o GP de Nazareth de F-Indy. Ele fez sua melhor volta no trioval de 0.946 milha (1,522 quilômetro) em 20s151. O italiano Max Papis, do Team Rahal, ficou em segundo, com 20s210, seguido pelo mexicano Michel Jourdain Jr., da Bettenhausen, com 20s367. Entre os brasileiros, Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, foi o quarto (20s430), Roberto Moreno, da Patrick, o sexto (20s596) e Max Wilson, da Arcieiro/Brooke, o 12.º (21s475). Dentro de instantes começa o treino do segundo grupo.