Espanhol lidera treino das 250cc no Rio A categoria 250cc encerrou no início desta tarde de quinta-feira a primeira sessão de treinos livres para o RioGP de Motovelocidade, previsto para sábado no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, na zona oeste. O espanhol Toni Elias, da Repsol Telefonica Movistar, foi o mais rápido com o tempo de 1min54s086. Em segundo terminou Manuel Poggiali, de San Marino, da MS Aprilia, 1min54s729, seguido pelo argentino Sebastian Porto, da Telefonica Movistar, 1min54s946. A tabela de classificação do Mundial das 250cc tem na liderança Poggiali, com 165 pontos. Elias é o segundo, 151, e, em terceiro, o italiano Roberto Rolfo, da Fortuna Honda, 148, que terminou a primeira sessão em quarto.