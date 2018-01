Espanhol morre após cirurgia em Dacar Depois de sofrer um grave acidente na quinta-feira na etapa entre Zquerat e Tichit, na Mauritânia, o espanhol José Manuel Pérez faleceu nesta segunda-feira em Alicante, de acordo com o porta-voz da família, Ricardo Pérez. O piloto disputava a categoria motos do Rali Dacar 2005 e reagiu bem a cirurgia a qual foi submetido para a retirada do baço, do fígado e de parte de um rim, em Dacar. Segundo o diretor da organização do rali, Esteban Lavigne, Pérez foi transferido na noite de domingo para Alicante e prontamente internado no Hospital Geral, com febre alta. Aos 40 anos, ele participava do rali pela quinta vez. Protesto - Dirigentes, equipes, pilotos e navegadores pediram à organização do rali que parte da etapa de número 6, entre Zouerate e Tichit, fosse cancelada pelo fato do terreno percorrido (669 quilômetros) ser de areia extremamente fofa, aumentando o gasto de combustível. Ao que parece o reconhecimento do trecho foi feito apenas de helicóptero, embora oficialmente os organizadores dizem tê-lo feito também por terra.