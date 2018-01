Espanhol sai na frente nas 250cc Com o tempo de 1m53s457, o espanhol Toni Elias, da equipe Repsol Telefonica Movistar, vai largar na pole position do RioGP de Motovelocidade, categoria 250cc, que acontece neste sábado, em Jacarepaguá. Natural de San Mariano, Manuel Poggiali ficou com a segunda colocação no grid, ao fazer 1m53s589. E o italiano Roberto Rolfo foi o terceiro (1m53s827). Nas 125cc, a pole foi para o espanhol Daniel Pedrosa, da equipe Telefonica Movistar, que fez o tempo de 1m58s052. Em segundo largará Alex De Angelis, de San Marino (1m58s070), e o terceiro é o italiano Andrea Dovizioso (1m58s092).