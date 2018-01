Espanhol vence prova das 125cc no Rio Em uma emocionante disputa, Jorge Lorenzo, da Caja Madrid Derbi Racing, venceu a corrida da categoria 125cc, no início da tarde de sábado, no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A vitória do espanhol pode ser considerada uma zebra, já que até antes da prova carioca ele ocupava apenas a 19ª posição na tabela de classificação, com 25 pontos. Com o triunfo subiu para a 14ª colocação, com 50. Em segundo lugar chegou o australiano Casey Storner, da Safilo Oxydo-LCR, seguido por Alex De Angelis, da Globet.com Racing, e o espanhol Daniel Pedrosa, da Telefonica Movistar jnr. Desde o início da prova, os quatro primeiros se alternaram na liderança, exceto Pedrosa, que não teve sucesso largando na pole e caiu para o nono lugar. Mas, com seis voltas completadas, do total de 21, ele já estava brigando no grupo da frente pela vitória. Com os resultados deste sábado as posições na tabela de classificação não se alteraram. Pedrosa continuou liderando com 188 pontos, seguido por Stefano Perugini, da Abruzzo Racing, (sétimo), 146, e De Angelis, 140.