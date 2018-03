'Espero pontuar no GP de Mônaco', diz Nelsinho Piquet

O brasileiro Nelsinho Piquet, da Renault, acredita que é possível pontuar neste fim de semana, no Grande Prêmio de Mônaco, em que acha que pode aproveitar o que aprendeu até agora e se transformar "em um piloto mais forte para o resto da temporada" do Mundial de Fórmula 1. "Estou preparando a corrida como sempre, com a intenção de fazer o melhor trabalho para a equipe. Meu objetivo é somar pontos, e por isso necessitarei fazer uma boa prova de qualificação, estar entre os dez primeiros e depois fazer uma corrida consistente", indicou. Nelsinho, que conhece bem o circuito de Mônaco - já correu pela categoria GP2 - admitiu que sua estréia este ano como piloto de Fórmula 1 "não foi fácil", já que em suas cinco primeiras corridas cometeu "alguns erros". "A atmosfera em Mônaco é incrível. Será especial para mim voltar lá como piloto de um carro de Fórmula 1, mas não posso pensar que será como uma volta para casa. Conheço bem o traçado do circuito, mas será diferente com um carro de Fórmula 1. Aguardo com bastante esperança", afirmou. O brasileiro disse ainda que os treinos de qualificação "serão muito importantes", já que as ruas são muito estreitas e é "quase impossível ultrapassar". "Na corrida é preciso ter uma boa estratégia e ser totalmente consistente, porque as paredes estão muito próximas e qualquer erro pode custar muito caro", concluiu.