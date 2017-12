Esposa de Rubinho perde o bebê Rubens Barrichello confirmou nesta sexta-feira que a sua esposa, Silvana, perdeu o bebê que estava esperando há cerca de 3 meses. A gravidez daquele que seria o segundo filho do casal - Eduardo já tem 3 anos de idade - foi anunciada durante a disputa do GP Brasil de Fórmula 1, no final de outubro. ?Nós sentimos muitíssimo, pois eu e Silvana queríamos muito que o Eduardo ganhasse um irmãozinho. Mas essas coisas acontecem e o importante é que a Silvana está bem. Obviamente que nós sentimos muito, mas essa foi a vontade de Deus. No futuro, nós vamos aumentar nossa família?, disse o piloto brasileiro da Ferrari no comunicado oficial que fez sobre o caso.