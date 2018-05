Esposa de Schumacher diz que 'desafio' motivou retorno

Corina Schumacher admitiu que a decisão do marido de voltar à F-1 irá transformar a sua vida familiar de "cabeça pra baixo", mas explicou que o piloto de 40 anos de idade "simplesmente precisa de um desafio".

"Eu posso realmente compreender a sua decisão e, para ser honesta, eu realmente acho que é ótima", reforçou Corina, que verá o seu marido voltar à Fórmula 1 depois de três anos afastado da categoria após ter anunciado a sua aposentadoria.

Neste ano, Schumacher quase retornou às pistas pela Ferrari, substituindo Felipe Massa, que sofreu grave acidente no treino oficial do GP da Hungria, mas dores no pescoço causadas por um acidente de moto impediram o retorno do alemão.