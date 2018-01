"Esquecido", Rubinho não se abala Tranqüilo, vestindo bermuda e tênis, como se ainda estivesse na Flórida, onde passou quatro dias de folga, Rubens Barrichello comentou nesta quinta-feira o fato de ter sido o único membro da Ferrari a não ter seu contrato renovado até 2006. "É um direito deles. Tenho a mente bem aberta para outras equipes, embora adore pilotar os carros vermelhos. Meu compromisso com a Ferrari termina só no fim de 2004 e não vejo, hoje, ninguém capaz de fazer o que eu faço aqui", disse o piloto brasileiro no circuito Gilles Villeneuve, onde nesta sexta-feira começam os treinos para o GP do Canadá de Fórmula 1. Primeiro, Rubinho falou o que a assessoria de imprensa da Ferrari lhe orientou: "A extensão do contrato de Michael Schumacher, Jean Todt e Ross Brawn só trouxe tranqüilidade ao time. Os jornalistas, em especial os italianos, já pressionavam a equipe para saber quem seria o sucessor de Schumacher". Na sua avaliação, o fato de ter sido o único excluído não lhe causou nenhum desgaste. "Não vi nada de estranho nessa história. Não estou fora dos planos. Nós sempre negociamos em períodos distintos." O importante, segundo afirmou Rubinho, é que ele ainda tem um ano e meio de contrato pela frente. "Sinto-me parte integrante do grupo. Se na hora certa de discutir meu futuro eles acharem diferente, o mundo não vai acabar, embora não acredite nisso. Eles têm de encontrar alguém melhor e no momento não existe", avaliou o brasileiro. Rubinho ainda usou outro argumento para justificar os motivos de não ser incluído no pacote de renovação dos contratos na Ferrari: "O Luca Badoer e o Felipe Massa (ambos pilotos de testes da equipe) também não tiveram seus contratos estendidos", comparou. Depois de dizer que não sofreu desgaste algum na Ferrari, Rubinho procurou explicar o que desejou dizer logo em seguida à corrida de Mônaco, quando declarou que, para ele, o Mundial começaria no Canadá, a oitava etapa da temporada. "Não é que irá se iniciar para mim. Aqui é bem diferente de Mônaco, onde não temos nenhuma privacidade. Corremos muito mais tranqüilos, nesse sentido. Depois do GP do Brasil este é o que me dá mais prazer, já cheguei bem perto de vencer aqui (em 2000, cruzou a linha de chegada em segundo lugar, 174 milésimos atrás de Schumacher, porque o diretor Jean Todt o proibiu de ultrapassar o companheiro).?