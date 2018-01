Estado traz especial sobre Fórmula 1 Neste sábado O Estado de S. Paulo trará um especial sobre a temporada 2002 da Fórmula 1, com tudo o que você quer saber sobre as equipes, os pilotos, os circuitos. Quem será o grande rival de Michael Schumacher? Quais são as chances dos brasileiros? As polêmicas, a estratégia de cada equipe: leia no Estado. O Guia da Velocidade será o mais completo em informação da mídia. Coordenado pela equipe de esportes do Estado e com reportagens de Lívio Oricchio, o caderno com 12 páginas será encartado amanhã no Estado e vai circular em todo o País.